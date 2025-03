Archivio di Stato, fondi ministeriali: "I lavori valorizzeranno l’edificio"

"Siamo molto contenti per i fondi che ci sono stati destinati dal Ministero della Cultura e che consentiranno di valorizzare ancora di più l’Archivio di Stato". La dottoressa Lorenza Iannacci (foto), direttrice dell’Archivio di Stato di Modena, commenta con queste parole la destinazione di fondi a favore della struttura, disposta dal Ministero. "I finanziamenti rientrano nella programmazione triennale dei lavori pubblici – spiega la direttrice Iannacci – e riguardano alcune specifiche esigenze della struttura, che abbiamo evidenziato, a seguito di valutazione con la Soprintendenza, il Rup e il Segretariato".

Entrando nello specifico, sono due le voci destinatarie dei fondi ministeriali: il ‘Consolidamento/ripristino/rifacimento degli infissi’ della sede dell’Archivio di Stato che si trova in Corso Camillo Benso Conte di Cavour e il ‘Completamento dell’impianto Lps (ossia, impianto di protezione contro i fulmini o antifulminazione)’. Nel primo caso, lo stanziamento è di oltre 100mila euro (suddivisi in più tranches); nel secondo il finanziamento si aggira in totale sui 70mila, sempre frazionati in più rate. "È per noi un ottimo risultato – commenta Lorenza Iannacci –. Ogni anno presentiamo le nostre richieste, vagliate dalla Direzione generale degli Archivi che valuta ogni intervento, al Ministero della cultura. I fondi vengono attribuiti in base alle esigenze oggettivamente riscontrate: questi stanziamenti ci consentiranno di provvedere alla ristrutturazione degli infissi oltre che al completamento dell’impianto di protezione contro i fulmini. Ogni anno, in questo modo, possiamo realizzare un piccolo passo in più per il miglioramento del nostro edificio, che è una vera e propria sede storica e monumentale di Modena e come tale, merita una grande attenzione e una costante, e non sempre facile, manutenzione". Come sottolinea la direttrice, "questi finanziamenti ci consentiranno dunque di migliorare non solo il decoro della struttura, ma anche di garantire maggiore sicurezza per il personale che ci lavora e per gli utenti. Un miglioramento che va a vantaggio di tutta la comunità modenese. L’Archivio di Stato , infatti, si pone come obiettivo di essere sempre più protagonista del panorama cittadino".

Maria Silvia Cabri