Arcigay, la denuncia: "Travolti dall’odio social. Offese e minacce"

"Sporcaccione, serve il lanciafiamme"; "Ecco come l’Europa corrotta e guerrafondaia usa i soldi dei cittadini, vergogna". E ancora: "Andate a Gaza, lì vi ascoltano". Sono alcuni dei tantissimi e violenti commenti d’odio contro Arcigay Modena e un’iniziativa, ‘Saffichiamo’, ’forum lesbico, politico aggregativo e ludico-ricreativo’ in programma l’8 e il 9 novembre in città. A denunciare la miriade di commenti "lesbofobici, sessisti, misogini", postati in pochissimo tempo sui social, insieme a vignette violente e offensive, sono la presidente e la vice presidente di Arcigay Modena Angelica Polmonari ed Elisa Fraulini.

"Nei giorni scorsi, Arcigay Modena ’Matthew Shepard’, ha promosso, sui propri profili social (Facebook; Instagram), il post di lancio dell’iniziativa ’Saffichiamo!’, un’occasione di confronto, elaborazione, socializzazione tra persone, associazioni, collettive lesbiche provenienti da tutta Italia. La risposta online al post menzionato è stata tangibilmente violenta ed a dir poco inquietante: oltre 1000 i commenti oggettivamente offensivi, degradanti, violenti, pervenuti nell’arco di poche ore, numerosi dei quali recanti contenuti denigratori e sessualmente espliciti e anche minacce di morte".

In alcuni casi, infatti, le minacce sono chiare ed ora Polmonari e Fraulini annunciano che con tutta probabilità sporgeranno denuncia, dopo aver già segnalato l’accaduto all’ufficio antidiscriminazione del Comune di Modena. "Lo stesso a sua volta ha segnalato il caso ad Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali); l’ufficio deputato dallo Stato italiano a garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, e stiamo valutando la segnalazione ad Oscad (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori - presso il ministero dell’Interno), alla polizia postale e non escludiamo la denuncia, appunto. Stiamo segnalando i commenti più violenti alla piattaforma FB e soprattutto stiamo informando e condividendo".

Angelica ed Elisa ribadiscono come Arcigay Modena non sia nuova alla ‘social shitstorm’: "Un fenomeno che si è intensificato nell’ultimo anno; ma questo caso è veramente straordinario per la violenza esplicita, la quantità di commenti (siamo già ad oltre 1300) e non è un caso qualsiasi di omofobia ma di lesbofobia, misoginia, sessismo. Sono le relazioni lesbiche ad essere violentemente giudicate, ipersessualizzate, nel peggior modo possibile".

Le esponenti dell’associazione spiegano come i commenti di modenesi siano pochi, anche se non mancano.

"L’evento si terrà a Modena – spiegano ancora –, ci aspettiamo più di 200 persone provenienti da tutta Italia e appartenenti ad associazioni e realtà queer ma si tratta di un evento culturale, di confronto e dialogo, su iscrizione: non un pride o una manifestazione".

Elisa Fraulini e Angelica Polmonari concludono affermando: "Non è mancato il sostegno immediato delle associazioni modenesi, tra le altre Casa delle donne contro la violenza, non una di meno Modena, pro-choice Modena, e dalla società civile (persone della comunità e non) che sta segnalando i commenti su Fb e sta dimostrando solidarietà sui social, al motto Si tocan a una, respondemos todas’".