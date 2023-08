Arcipelaghi brasiliani Poi Violetta e il flamenco

Ventesima edizione per "Arcipelaghi sonori", il festival di musica etnica nel parco di Villa Boschetti a San Cesario: fra gli ospiti di giovedì 17, il trio di Livia Mattos (nella foto), fisarmonicista, cantautrice e performer brasiliana, e il Triello, con rivisitazioni di classici pop, funk, soul e jazz, poi venerdì 18 i Grooving Birds, canzoni italiane in jazz, e i Nati Così, la pizzica leccese ‘made in Modena’. Ai Giardini Ducali di Modena, domani sera un Ferragosto all’opera con "La Traviata" proposta da Salotto culturale e Momus, poi sabato 19 la chitarra flamenca di Carlos Piñana, da Cartagena (Spagna). Musica popolare dal Mediterraneo anche mercoledì 16 al chiostro di San Pietro con il Metifis Quartet.

Fra i concerti di "Armoniosamente", domani sera in chiesa a Roccapelago si ascolterà l’organista Stefano Pellini, e domenica a Pompeano di Serramazzoni i Ministriles de Marsias con l’organista Javier Artigas. Per "Note e arte nel Romanico", domani alle 17 a Groppo di Riolunato il maestro Pellini accompagnerà il mezzosoprano Daniela Pini nel concerto "O Sanctissima", e venerdì 18 alle 19 a Castello di Riolunato, il coro Adorno di Reggio Emilia, diretto da Luigi Pagliarini, con l’arpista Morgana Rudan. Doppio appuntamento per il Duo Sconcerto (Andrea Candeli, chitarra, e Matteo Ferrari, flauto): stasera a Lama e mercoledì 16 alla Rocca di Sestola.

