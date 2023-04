"Area cani, piano stravolto" Scintille sui costi lievitati

Botta e risposta tra opposizione e maggioranza sulla nuova area di sgambamento cani, inaugurata proprio domenica scorsa a margine del parco di Villa Boschetti. Ad attaccare è il consigliere di "Rinascita Locale" Mirco Zanoli, che spiega: "L’area di sgambamento per i cani avrebbe dovuto essere realizzata da Hera in modo completamente gratuito per la nostra comunità, nell’ambito del progetto di abbattimento e riqualificazione dell’area in cui si trovava la torre piezometrica. Una sorta di opera compensativa, insomma, per sistemare l’area dove si trovava la torre dell’acquedotto. Invece, l’amministrazione comunale ha speso circa 40.000 euro per realizzare quest’opera. Perché? E’ una vicenda che ci lascia allibiti sia per la gestione dell’intero iter, sia per i costi. Non ci hanno ancora fornito le fatture – conclude Zanoli – ma andremo a fondo, perchè ci sono dovute come consiglieri comunali". Dall’altra parte, il primo cittadino Francesco Zuffi replica: "Nessuno paga quello che potrebbe avere gratis, ci mancherebbe. Le cose, in questo caso, stanno ben diversamente e non abbiamo speso 40mila euro. Quando infatti Hera, che avrebbe dovuto realizzare effettivamente l’area di sgambamento cani dove ha abbattuto la torre piezometrica, ci ha prospettato la necessità di dovere continuare comunque ad accedere alla cabina per la gestione degli impianti del vecchio acquedotto, abbiamo subito notato che questa area sarebbe stata troppo piccola per il servizio a cui era destinata (sarebbe stata inadeguata anche per un chihuahua) e, allo stesso tempo, bisognava appunto continuare a garantire l’accesso ai mezzi Hera. Abbiamo quindi cambiato completamente il progetto – continua Zuffi – realizzando un’area di sgambamento cani ai margini del parco di Villa Boschetti con una superficie di ben 900 metri quadrati, quindi pienamente adeguata per i tanti conduttori di cani presenti a San Cesario. Al contempo, a Hera è rimasta la conduzione dell’area in cui si trova la cabina, per la gestione degli impianti lì presenti. L’inaugurazione del servizio – conclude Zuffi – è peraltro andata molto bene e ne siamo soddisfatti. Ritengo infatti che quest’area possa dare appunto una risposta ai tanti proprietari di cani che si trovano nel centro del paese e che sono sprovvisti di aree verdi e giardini per farli sgambare.

E’ un servizio, peraltro, che va incontro alle esigenze di benessere degli animali stessi".

Marco Pederzoli