"Area ex cinema Verdi, per ora nessuna idea"

E’ polemica a Castelnuovo sul futuro dell’area dell’ex cinema Verdi. Ad attaccare l’amministrazione comunale è il "Comitato Cinema Verdi", che con il suo coordinatore Eligio Boni denuncia una "mancanza di idee" sulla destinazione dell’area e critica alcune scelte dell’amministrazione. "A distanza di due anni dall’avvio dell’operazione (l’ex cinema è stato poi demolito lo scorso anno, ndr) – spiega Boni - non solo non c’era, ma ancora non c’è una idea precisa sulla destinazione dell’area. L’ultimo atto dell’amministrazione è l’affidamento dell’incarico ad una società esterna (costo 40.000 euro circa) per un progetto, ma senza una precisa indicazione, se non "tenendo conto delle indicazioni emerse nelle assemblee" (dove però sono uscite idee generiche e in alternativa fra loro)".

Ripercorrendo poi le vicissitudini dell’area, Boni ricorda che parte di essa era pubblica e parte privata. "Le delibere (dell’amministrazione comunale, ndr) – prosegue - prevedono che il socio privato ceda ‘gratuitamente’ l’area di sua pertinenza al Comune, che in cambio concede il trasferimento della superficie utile edificabile esistente del privato (400mq) nel lotto di circa 8.000 mq posto in via Santa Maria del Tiepido, il quale viene così trasformato da agricolo in edificabile… E’ forte il timore che il nuovo Piano Urbanistico Genetale (PUG) possa ulteriormente implementare gli insediamenti abitativi in quell’area a scapito di una zona bella e tranquilla e molto frequentata dai cittadini per le passeggiate".

Dall’altra parte il sindaco Massimo Paradisi replica: "Dell’ex Cinema Verdi si sono occupati un percorso partecipativo e due consigli comunali (entrambi con voto unanime). Abbiamo pubblicato comunicati stampa e articoli. Nell’autunno 2022, dopo i lavori di demolizione, è stata convocata una commissione consiliare aperta alla cittadinanza. In quella sede ci siamo assunti la responsabilità di una proposta progettuale. Comprendiamo che il Comitato voglia continuare ad esprimere la propria opinione, meno la scelta di diffondere messaggi volutamente falsi, come sostenere che è stato trasformato un terreno di 8000 mq da agricolo ad edificabile. Quel terreno, ad oggi, ha 600 mq di edificabilità, tutto il resto era e rimane agricolo. Il Comitato eviti, anche, di paventare scelte ‘cementificatorie’ sul PUG. In questi anni da sindaco ho inaugurato più parchi che edifici e le scelte fatte in questa e nella scorsa consigliatura sono in linea con la legge regionale che impone un consumo di suolo pressochè nullo. Credo che al Comitato manchi la capacità di accettare che un percorso democratico possa terminare con un’idea diversa dalla loro. Nelle prossime settimane – ha aggiunto il primo cittadino presenteremo un progetto di riqualificazione complessiva del centro storico, area dell’Ex Cinema Verdi compresa, che riassume tutto il percorso fatto e condiviso finora".

Marco Pederzoli