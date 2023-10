Area ex Hennsler, nuova ciclabile

Prosegue la riqualificazione dell’area "ex Tina Hennsler" a Formigine. Dopo i lavori che hanno riguardato il rifacimento del parcheggio conclusi nel 2019 e l’inaugurazione, ad aprile, della canonica, sabato il cerchio si chiude con l’inaugurazione della nuova pista ciclabile che congiunge via Mazzini con il centro. Il taglio del nastro è in programma per le 9.30 e l’opera, realizzata dalla parrocchia formiginese in attuazione di un accordo urbanistico, rappresenta una delle ricuciture previste per rendere più fruibile il percorso Formigine-Maranello, mettendo in sicurezza anche i tanti pedoni e ciclisti che dal centro storico si recano in Villa Gandini. All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Formigine Maria Costi, il parroco don Federico Pigoni e gli esecutori dei lavori, Marco Rebecchi, titolare di Serteco srl, e Gianpaolo Santunione, progettista CG Group Srl. I lavori sono durati 4 mesi e lungo il tracciato della pista (150 metri) sono stati realizzati 12 nuovi parcheggi ad uso del centro storico ed è stato installato un impianto di illuminazione a led.