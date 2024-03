"Area in disuso a Gavello, fate le vostre proposte"

Un questionario per decidere la destinazione d’uso dell’area pubblica di via Arrivabeni a Gavello. L’iniziativa - davvero singolare - fa appello alla popolazione per scongiurare il progressivo degrado di un bene, patrimonio della intera collettività. Lo propone il Pd di Mirandola, constatando l’ammaloramento di questo vasto terreno che con il terremoto del 2012 era stato utilizzato, per alcuni mesi, come area di prima accoglienza gestita da volontari di Gavello per le famiglie della frazione che si erano trovate con l’abitazione inagibile. Ora l’ex area del centro sportivo è ormai da tempo abbandonata a sé stessa, trascurata. Di proprietà comunale, negli anni Ottanta era stata adibita con i finanziamenti del Comune, l’aiuto economico di alcune aziende e il lavoro volontario di diversi gavellesi, a centro sportivo, dotandola di campo di calcio, una piattaforma multifunzionale (basket, volley, tennis e pattinaggio), impianto di illuminazione e spogliatoi. "Gavello – dice la segretaria Pd Anna Greco - soffre di varie problematiche, a partire dalla permanenza di degrado e incuria in alcune situazioni come via Pola, già segnalate dal mio partito. Riteniamo che un altro punto sul quale si dovrebbe, però, ragionare per poterlo sfruttare a beneficio della collettività, dovrebbe essere l’area di via Arrivabeni, da anni in preda all’incuria". La stessa area ha poi ospitato anche una piccola chiesa prefabbricata in sostituzione della chiesa storica gravemente danneggiata dal sisma e ancora oggi da restaurare.

"Come Pd – aggiunge la Greco - abbiamo pensato di coinvolgere direttamente le persone con questionari anonimi, che in questi giorni sono distribuiti su supporto cartaceo, ma sarà data la possibilità di poterlo compilare anche online sulla pagina facebook del Partito Democratico. Il questionario riporta alcuni potenziali utilizzi, da quello sportivo a svago, ma anche a servizi di vario tipo, sempre con finalità pubbliche e comunque destinando l’area innanzitutto ai gavellesi". Tra le alternative che vengono prefigurate nel questionario c’è che ritorni ad essere area sportiva, ma anche che diventi un parco, uno skate park, un’area residenziale, un’area servizi (bambini, anziani), un’area agricola, un’area produttiva, oppure un’area fotovoltaica. Tuttavia, c’è spazio per suggerire altri impieghi. I risultati saranno, poi, condivisi e commentati in un incontro pubblico aperto a tutti i residenti.

Alberto Greco