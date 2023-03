Area nord, 39 telecamere per scovare auto sospette

Con l’installazione di 39 "occhi elettronici" ai principali varchi veicolari di confine di 7 dei 9 comuni dell’Area Nord (Camposanto 6, Concordia 5, Medolla 3, Mirandola 6, San Felice 8, San Possidonio 4 e San Prospero 7) il territorio della Bassa si è ora dotato di un sistema di videosorveglianza per aumentare la sicurezza consentendo di scovare in tempo reale le auto sospette, grazie all’accesso a database nazionali. "Il lavoro di oggi – chiarisce il presidente Ucman Alberto Calciolari – porta a sintesi un percorso condiviso tra i comuni della Bassa e iniziato qualche anno fa. Crediamo molto importante il risultato raggiunto perché costituisce un tassello fondamentale per la sicurezza del nostro territorio da un lato e, dall’altro, è uno strumento che consentirà una proficua interazione tra polizia locale e altre forze dell’ordine". Il sistema è stato progettato, infatti, nel 2017 ed il finanziamento dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ricomprende anche interventi in favore di Mirandola. Sono stati investiti 240mila euro, ricevendo un contributo di 61.200 euro da parte del ministero dell’Interno. "Il sistema videosorveglianza altissima definizione – chiarisce il sindaco di San Felice, Michele Goldoni, delegato Ucman al Corpo di Polizia Locale – interessa tutta la Bassa e e ci permette di tutelare al meglio le nostre comunità. Le telecamere sono state montate nei punti che noi riteniamo basilari per creare le maglie di controllo dei nostri territori". Il sistema, molto raffinato, è in grado di rilevare immediatamente la mancanza di copertura assicurativa dei veicoli che transitano sulla strada, oltre alla regolarità della prescritta revisione periodica, permettendo alle pattuglie di intervenire e fermare il veicolo. In particolare, utilizzando il sistema Targa System esso è in grado di visualizzare sia la targa posteriore che anteriore segnalando la circolazione di veicoli rubati o segnalati.

"E’ un progetto che per Mirandola – aggiunge l’assessore Roberto Lodi, con delega alla Polizia Locale e Sicurezza – rappresenta l’inizio di una ristrutturazione del sistema di videosorveglianza che si completerà con l’aggiunta di altre 120 installazioni di varchi e telecamere per una spesa complessiva iniziale di 780mila euro". A breve inizieranno le procedure per inserire il sistema di videosorveglianza della Bassa nel portale integrato delle forze di polizia nazionali SCNTT. "E’ sviluppato su 7 comuni, poiché i rimanenti, Cavezzo e Finale Emilia – spiega il comandante Polizia Locale Ucman Euro Bellei – hanno già un loro sistema compatibile che si integra col nostro".

Alberto Greco