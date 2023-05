Area sgambamento cani ridotta dal cantiere: "Poca programmazione"

Botta e risposta tra opposizione e maggioranza sulla temporanea riduzione degli spazi dell’area sgambamento cani, inaugurata il 16 aprile scorso. Ad attaccare è Mirco Zanoli, capogruppo di Rinascita Locale: "A solo un mese dall’inaugurazione, la nuova area sgambamento cani realizzata dall’amministrazione comunale appare oggi come un cantiere con tanto di apposite reti. Dall’ufficio tecnico comunale ci hanno confermato che l’area è stata ridotta provvisoriamente di circa 12 metri quadrati ’per creare il passaggio dei mezzi d’opera diretti al cantiere per la costruzione della nuova mensa scolastica’. Tutto ciò, secondo noi, denota un’incapacità di programmare i lavori da parte dell’amministrazione e, al contempo, crea disagi. Un vero e proprio pasticcio".

Dall’altra parte il sindaco Francesco Zuffi replica: "Il cantiere della nuova mensa è stato pensato per garantire la sicurezza di bambini e genitori che accedono a scuola. L’utilizzo dell’accesso a fianco della nuova area cani è stata una scelta obbligata perché era impensabile passare per il giardino della scuola per gli ovvi motivi di sicurezza. Si è reso necessario un piccolo ridimensionamento dell’area cani, ma che non ne pregiudica la funzionalità. L’area è perfettamente fruibile, per cui mi pare una polemica pretestuosa e fondata sul niente. Fortunatamente abbiamo tanti lavori in partenza e questo è un segnale positivo di crescita del territorio".

m.ped.