Area verde intitolata ai Forestali. Diventerà uno spazio didattico

Pavullo dedica un’area verde ai Forestali. In occasione del 203° anniversario della fondazione della Forestale, il Comune ha voluto rendere omaggio a chi si impegna nella tutela, gestione e salvaguardia dell’ambiente: i Forestali di ieri, di oggi e di domani. "Su iniziativa dell’A.N.F.O.R. – Associazione Nazionale Forestali -dice il sindaco Davide Venturelli- abbiamo intitolato un’area verde comunale all’opera di questo prezioso Corpo. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante dei Carabinieri Forestali "Emilia Romagna" Col. Aldo Terzi, del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Modena Ten. Col. Laura Guerrini, del Presidente Nazionale A.N.F.O.R. Nardo Norberto Nardini, e di numerosi rappresentanti di enti e istituzioni che ogni giorno lavorano per la cura del nostro territorio.’ L’area si trova nella zona del Casolare, accanto alla Caserma dei Carabinieri Forestali: un luogo simbolico, immerso nel verde, che si estende per circa 8.000 mq di bosco.

"Un piccolo ma significativo gesto -prosegue il sindaco- per ricordare un impegno lungo oltre due secoli, da quando, nel 1822, furono emanate le Regie Patenti che diedero origine al Corpo Forestale. In futuro, questa nuova area sarà trasformata in uno spazio didattico dedicato all’educazione ambientale, dove studenti e cittadini potranno conoscere e prendersi cura del bene più prezioso che abbiamo: la natura. Un grazie sentito all’Associazione Nazionale Forestali – Sezione di Modena per la proposta, a Livio Pedrana, membro attivo dell’Associazione e promotore instancabile dell’iniziativa".

