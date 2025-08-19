Aree nomadi abusive: "Le visiteremo tutte e verificheremo le condizioni igieniche"

"Faremo un sopralluogo in ogni microarea presente sul territorio e ci recheremo anche nel campo abusivo di San Matteo, che deve essere smantellato". Interviene senza mezzi termini Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia, che rilancia sulla questione Sinti annunciando le visite del gruppo di Fratelli d’Italia all’interno delle microaree del Comune. "È necessario – prosegue Negrini – comprendere quale sia la situazione e come si viva all’interno delle aree: quante persone ci siano realmente e quali siano le condizioni dei minori. Per questo bisogna andarci di persona. Le visiteremo tutte, consapevoli che – come abbiamo già sottolineato in aula durante il dibattito sul nuovo regolamento, che a nostro avviso non risolverà minimamente il problema – il modello delle microaree debba essere completamente superato".

"Allo stesso modo – commenta il capogruppo – non si può continuare a puntare tutto sull’assistenzialismo, a discapito dei cittadini che pagano i costi per la gestione di queste aree. Molti degli stessi residenti dei campi si dichiarano modenesi: un motivo in più per andare a lavorare e iniziare a condurre una vita autonoma, senza dipendere esclusivamente dalla società. Verificheremo anche le condizioni igienico-sanitarie, la gestione dei rifiuti e l’eventuale presenza di minori. Ci aspettiamo piena collaborazione da parte dell’amministrazione e degli uffici competenti: queste visite sono un atto di trasparenza dovuto nei confronti dei modenesi".

"In questi giorni stiamo procedendo con la mappatura di tutti gli accampamenti abusivi in città, ringraziamo le numerose segnalazioni che continuano ad arrivare che verificheremo nel dettaglio proprio perché è necessario avere un quadro complessivo di tutte le criticità. Questa mattina ci siamo recati in via Emilia Ovest a ridosso del parco Ferrari dove, da anni, nel parcheggio che costeggia una delle entrate del parco stazionano irregolarmente famiglie di nomadi. Una situazione conosciuta che crea quotidiani disagi ai tanti frequentatori del parco in una zona già complessa in termini di degrado e insicurezza. Chiediamo che si proceda con lo sgombero immediato degli abusivi in via Emila Ovest a seguito della verifica di chi sono questi soggetti e dei minori che questa mattina abbiamo constatato essere presenti anche in questo caso. Ci recheremo anche nel campo nomadi abusivo di San Matteo, che a nostro avviso deve essere smantellato il prima possibile. È una situazione che la città si trascina da anni, mai realmente gestita dalle precedenti amministrazioni e che oggi non si può più fingere di ignorare, soprattutto in un momento storico in cui questi luoghi abusivi diventano spesso basi di attività illegali con ricadute pesanti sulla città. Al termine del sopralluogo a San Matteo, informeremo la Prefettura della situazione riscontrata".

"I campi abusivi e le baraccopoli – conclude Negrini – devono essere smantellati con ogni mezzo necessario a ripristinare legalità e decoro. Segnaliamo inoltre che questa mattina abbiamo constatato che, nuovamente al PalaPanini, i Camminanti di Noto hanno deciso di riaccamparsi nonostante due sgomberi in poco più di 72 ore: un segnale tangibile di quanto anni di difesa passiva abbiano drammaticamente fatto perdere credibilità alle istituzioni. Come sempre, a pagare il prezzo di questo lassismo è la brava gente, costretta a subire in silenzio soprusi e sprechi di denaro pubblico. È un continuo sbeffeggiamento che trova terreno fertile nella totale assenza di un assessorato alla Sicurezza forte e incisivo: un’assenza che mette in evidenza lacune e atteggiamenti non più accettabili".