"Aree protette, ecco i tour di più giorni"

Da martedì iniziano a Fanano, Pievepelago e Guiglia gli incontri di zona i Parchi dell’Emilia Centrale con tavoli di lavoro per amministratori ed operatori turistici per nuove iniziative da attuare nel prossimo quinquennio nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile. In particolare la costruzione di itinerari di più giorni nei territori delle Aree protette e la certificazione dei tour operator locali. "Quest’anno – dicono i responsabili dell’ente – è previsto il percorso di rinnovo della certificazione per il quinquennio 2025-2029 e, oltre a ciò, è in fase di avvio la Fase 3 della Carta, che prevede la costruzione di itinerari di più giorni e la certificazione tour operator locali. Con questi temiall’ordine del giorno i prossimi 16, 17 e 18 aprile si svolgerà un primo giro di Tavoli di lavoro sul territorio, con il seguente calendario: martedì 16 aprile, alle ore 15 a Fanano (Sala riunioni "Centro Bortolotti"); mercoledì 17 aprile alle ore 10 a Pievepelago (Sala consiliare comunale) e alle ore 15 a Guiglia (Centro Parco "Il Fontanazzo"); giovedì 18 aprile, alle ore 10 a Canossa (Teatro comunale) e alle ore 15 a Rubiera (Sala Sassi della Corte Ospitale). Ai Tavoli di lavoro sono invitate le Amministrazioni comunali del territorio e tutti gli operatori turistici (in particolare strutture ricettive e guide ambientali/turistiche) che hanno già partecipato alle precedenti fasi della CETS, ma anche quelle imprese interessate a partecipare per la prima volta. I cinque appuntamenti saranno l’occasione per migliorare la collaborazione fra Comuni, imprese ed Ente Parchi". Intanto sono oltre 26mila gli ettari di foreste dell’Appennino che hanno ottenuto la certificazione per ‘Gestione forestale sostenibile e Servizi ecosistemici’ nell’ambito della vasta Riserva di Biosfera Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano, che si estende sui territori di 80 Comuni tra Emilia e Toscana. Si tratta della doppia certificazione internazionale i cui loghi di colore verde compaiono sui prodotti cartacei (stampe, cartoni, confezioni) del vivere quotidiano. Per quanto riguarda l’Appennino Modenese, sono stati certificati ben 2.600 ettari relativi a tre foreste demaniali in gestione all’Ente per i Parchi Emilia Centrale: Piandelagotti-Maccheria (Frassinoro), Pievepelago e Capanna Tassoni (Fanano). Per il direttore dell’Ente Parchi Emilia Centrale, Valerio Fioravanti "la certificazione delle foreste demaniali del Parco del Frignano è importante perché sancisce il grande lavoro fatto dall’Ente; ci aspettiamo che le tante aziende modenesi ed emiliane vogliano sostenere questa gestione".

Giuliano Pasquesi