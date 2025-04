Aree verdi da tutelare. Bonvi Parken rinnovato grazie ai volontari

Le panchine del Bonvi Parken tornano a splendere grazie al volontariato sempre all’opera nei parchi della città. Anche ieri mattina, come ogni martedì e giovedì, i volontari dei Quartieri 3 e 4, della polisportiva San Faustino e del Gruppo Verde/Panchine di Sant’Agnese-San Damaso erano impegnati per sistemare e riparare le panchine dell’area verde che si affaccia su viale Amendola. "Si tratta di un gruppo eterogeneo ma determinato quello che si è messo all’opera per amore del bene comune – commenta Giuliano Barbieri – Si tratta di un gesto per il quartiere e per la città che vuole rendere il parco più ospitale per le famiglie e per i bambini". Oltre alla manutenzione delle panchine, altri volontari si occupano di una parte dello sfalcio del verde e di organizzare progetti rivolti ai più piccoli. "Facendolo, ci divertiamo anche noi. Come – ad esempio – le mattinate dedicate al pilotare nei laghetti le barchine radiocomandate coi bambini – commentano i volontari – Il parco, fu PAN (Parco Amendola Nord), da 60 anni offre refrigerio sotto le sue splendide piante a generazioni di modenesi. Questo si potrebbe definire un parco 0-13, poi i più grandi si spostano verso il parco Amendola, ma qua tornano poi verso la pensione..." commenta Abele Capponcelli, del gruppo Modena3. "Il progetto di cura degli spazi verdi e pubblici è anche un esempio della sinergia necessaria fra istituzioni e cittadini perché questi, una volta creati, restino vivi e vissuti", chiosa il presidente della Circoscrizione n.3 Nino Remigio.

I volontari ci mettono manodopera, tempo ed energie – e anche parecchi attrezzi –, ma materiali chimici e legname, oltre ai permessi necessari ad agire e agli interventi più importanti, sono eseguiti o sovvenzionati dal Comune. "Con il nuovo bilancio sappiamo già che avremo a disposizione 150 assi nuove, ma noi siamo già oltre con il riciclo: quando sistemiamo una panchina prima di buttare via il materiale ‘giriamo’ le assi e vediamo se il lato non esposto alle intemperie sia ancora sano".

Condizione e volontà del progetto è infatti che le strutture riqualificate rimangano coerenti ed uniformi con l’armonia generale. Unica eccezione quelle rosse: "La collaborazione è nata proprio quando abbiamo deciso di sistemare una prima panchina contro la violenza sulle donne, vandalizzata, e da lì è partito tutto anni fa", ricorda Barbieri. I volontari sono attivi in tutti i parchi della città, da quelli sui viali fino all’orto botanico e non solo: loro è stata l’opera di manutenzione del lungo recinto della ciclabile, come sono loro a ridipingere e spesso purtroppo ricostruire le casette adibite al bookcrossing (lo scambio libero di libri) presenti nei parchi, periodicamente vandalizzate. "I vandali ci sono, c’è poco da fare – conclude Ovaldo Julli, volontario – Ma anche tanta gente che vuole vivere e curare la città. L’unico dispiacere, per così dire, è che vorremmo fare di più: non possiamo per esempio cancellare i graffiti sui giochi dei bimbi in quanto le vernici da utilizzare devono essere specifiche e certificate per la sicurezza dei bambini".

Di quello, e di altri progetti già in programma si occuperà il Comune, ma intanto la cittadinanza può godersi i suoi spazi grazie al primo e bellissimo passo portato avanti dai volontari.

Francesco Lolli