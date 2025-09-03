"Argini dei fiumi diventate foreste. Problema in più in caso di piena"

Desta preoccupazione la situazione degli argini dei fiumi, le cui sommità sono ormai spesso invase da alte erbe che creano una sorta di "foresta". La denuncia, che non riguarda solo Bomporto, uno dei nodi idraulici più importanti della provincia, viene dalla Lista Civica "Idee in MoVimento per Bomporto e Frazioni", che ha potuto documentare con foto cosa si incontra sul tratto del Panaro che da Navicello porta a Bomporto. "Tutto questo – accusano da "Idee in MoVimento" - accade per la solita pessima gestione dei corsi d’acqua, inadeguata per quanto riguarda anche la programmazione e controllo degli sfalci ( a volte non eseguiti proprio) che Aipo, l’autorità di bacino interregionale per il Po, attua per garantire la sicurezza e la fruibilità degli stessi argini in caso di presidio". La situazione è da loro definita "incompatibile per esercitare un corretto ed efficace monitoraggio in caso di piene importanti (livello 2 o 3), da parte della Protezione civile".

"Per non parlare – aggiungono - della paratoia nuova che, alle casse di espansione di San Cesario, è ancora in fase di montaggio (dopo 2 mesi che era pronta". L’allarme per lo stato delle arginature, i cui sfalci (ne sono programmati pare 2 all’anno da Aipo ndr) sono decisamente insufficienti, è legato alle sempre più frequenti allerte meteo diramate, e relative al nostro territorio. "Era abbastanza facile capire – argomentano da Idee in MoVimento" - che con le piogge straordinarie di inizio estate, il problema della ricrescita incontrollata della vegetazione si sarebbe posto, ma né Regione, che dovrebbe mettere i fondi per coprire un eventuale ciclo di sfalci straordinari, e né la stessa Aipo, con fondi propri, hanno previsto questa azione necessaria, alla faccia della tanto decantata e annunciata sicurezza idraulica. E naturalmente anche la nostra amministrazione, si è ben guardata dal rilevare e segnalare queste criticità". A dare forza a questi timori interviene anche il "Patto per il Nord Moden"". "Non è accettabile – interviene a loro nome Massimiliano Ferrari - che si continui a parlare di prevenzione senza mai intervenire davvero". La proposta che avanzano è che "i fondi per la pulizia dei fiumi restino sul territorio, così i fiumi sarebbero gestiti e curati dai Comuni in collaborazione con la Provincia. In questo modo ci sarebbe una responsabilità diretta e concreta, perché chi vive nei territori conosce meglio di chiunque altro le criticità".

Alberto Greco