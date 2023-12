Aria di festa con i Muffins al Teatro Comunale I Muffins, compagnia bolognese nata nel 2015, portano in scena venerdì 8 dicembre al Teatro Comunale "We wish you a Muffins Christmas", un divertente concerto adatto a tutta la famiglia, con melodie natalizie e colonne sonore delle favole che hanno fatto la storia del cinema d'animazione. Biglietto: 10€, 5€ fino a 14 anni.