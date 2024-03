L’addio ad Arianna, morta per il calcio di un cavallo: l’abbraccio collettivo al funerale

Modena, 11 marzo 2024 – La bara bianca circondata da tantissimi fiori rosa e bianchi, e, appoggiato sopra, un cappellino di paglia. Quello di Arianna Giaroli, la 13enne carpigiana morta venerdì dopo un tragico incidente avvenuto il giorno prima al centro ippico di San Martino in Rio ‘Il Vigneto’, dove è stata colpita dal calcio di un cavallo alla testa.

L'addio ad Arianna, morta a soli 13 anni in un incidente al maneggio

Oggi è stato il giorno del dolore: oltre 300 persone erano presenti alla Terracielo Funeral Home di Carpi per darle l’estremo saluto. Una folla composta, persone di ogni età: compagni e compagne della terza media delle scuole Fassi, così come del maneggio, e di altri centri ippici, familiari, amici dei genitori e dei nonni. Tutti si sono stretti alla famiglia, a Federico, Sara e al fratello maggiore, come in un grande abbraccio d’affetto.

Un silenzioso rispetto rotto solo dalle lacrime di commozione e dalla note della canzone ‘The Loneliest’ dei Maneskin.

Dopo la benedizione impartita da don Carlo Malavasi, a lungo tempo parroco del Corpus Domini, la parrocchia dove Arianna è stata battezzata e ha ricevuto i sacramenti, la bara bianca è stata accompagnata fuori, tra l’applauso dei tanti presenti, per poi dirigersi verso l’ara crematoria.

"Sono una ragazza semplice che ama i cavalli”, è la frase che i genitori hanno scelto per accompagnare l’immagine della figlia.

La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi: grazie ad Arianna tanti altri bambini ora potranno vivere.