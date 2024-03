Preghiere per Arianna, morta a 13 anni ferita dal cavallo: “L’intera comunità è sotto choc”

Carpi (Modena), 9 marzo 2024 – Dopo la speranza, la preghiera, è l’ora del dolore. Quello straziante per Arianna Giaroli, morta tragicamente ieri a soli 13 anni. La comunità carpigiana tutta è sconvolta per la terribile notizia di quanto accaduto ad Arianna.

Fin dalla serata di giovedì in tantissimi si sono uniti per pregare per la sua vita e manifestare la vicinanza e il supporto ai genitori, al fratello maggiore, ai nonni e agli zii.

Le sue condizioni sono parse da subito disperate ma nessuno si è voluto arrendere. Fino alla definitiva sentenza che ha fatto precipitare tutti nel baratro. "Stamattina presto (ieri mattina per chi legge, ndr) sono stato avvisato che la vita di Arianna era in grave pericolo: chiedevano preghiere – racconta don Carlo Malavasi, a lungo tempo parroco del Corpus Domini, la parrocchia dove la giovane è stata battezzata e ha ricevuto i sacramenti –. Ho provato uno sgomento profondo, ho pregato e chiesto preghiere a tutti quelli che ho incontrato. Conoscevo Arianna, sono stato vicino, partecipe lieto della sua infanzia e prima giovinezza, ho gioito dei suoi passi entusiasti nella vita". "Adesso – prosegue il sacerdote – insieme a molti, porto nel cuore una infinita domanda: perché? Non mi aspetto una risposta, so che dire ‘perché’ è stata l’ultima preghiera di Gesù, prima di affidarsi alle mani di suo Padre. La riposta è solo affidarci".

"È una tragedia immane – afferma il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli –. E’ impensabile che possa essere accaduto un dramma simile ad una ragazzina di 13 anni, nel pieno della sua vita. È anche difficile spiegare quello che si prova, perché le parole vengono meno. Posso solo lontanamente immaginare il dolore straziante della famiglia, cui mi stringo e abbraccio da parte di tutta la comunità carpigiana".

