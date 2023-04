Arie lucane al Centro Anziani

Dopo il debutto in Lussemburgo nella comunità italiana il gruppo di musica popolare del sud Italia ’Vola Palomma’ debutta oggi in città alle ore 16, presso il Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore. L’iniziativa vedrà i componenti di ’Vola Palomma’: Donato Vena, Giancarlo Corcillo, Alessandro Caporosso e Cristina Farcas suonare musiche, ninne nanne, tarantelle, pizziche, serenate e quadriglie dell’antica tradizione lucana e di altre regioni del sud Italia. Durante il concerto, in occasione del centenario della nascita del sindacopoeta Rocco Scotellaro (Tricarico 190423-Portici 151253), saranno anche recitate alcune delle sue poesie a difesa della classe contadina degli anni ‘50 che bene si innestano nella ricorrenza del 25 aprile. A fine concerto il gruppo Vola Palomma coinvolgerà il pubblico insegnando loro alcune danze popolari lucane. Prima del concerto, dalle ore 150, sempre nel Centro Buon Pastore, in occasione della Festa di Primavera “orto aperto”, sarà possibile visitare gli orti e mangiare gnocco fritto e borlenghi. L’iniziativa è in collaborazione con il Comune di Modena ed il Quartiere 3.