Arkadia ridà luce al Novi Sad. Un nuovo evento per il parco: "Per viverlo senza più paura"

Dopo il Moodna Park, evento arrivato ad inizio estate, Pietro Basile di Chill Studio e il suo socio Alessandro Orlandini hanno deciso di spostare il loro obiettivo sul Novi Sad con l’evento Arkadia, un happening pensato per tutti con musica, concerti, dj set, incontri, food, sport area e market, che sarà diviso in tre appuntamenti: Arkaia opening, Arkadia Arena e Arkadia Winter nei mesi di settembre, ottobre e dicembre. Poi nel 2026 arriverà Arkadia season, un evento per ognuna delle quattro stagioni dell’anno solare. Pietro e Alessandro sono due giovani che puntano forte su una zona di Modena spesso snobbata e abbandonata a se stessa quando non ci sono appuntamenti che la ripopolano: "Il progetto Arkadia – dice Basile – è un’idea che è maturata alla fine di Moodna Park. Terminato l’happening al Parco Ferrari abbiamo rifiatato un po’ e a luglio c’è stato l’incontro con il Comune. L’obiettivo è quello di riqualificare uno dei parchi più belli di Modena, un luogo attiguo allo stadio Braglia e soprattutto vicino al centro storico della nostra città. Purtroppo è un posto dove c’è tanto degrado e soprattutto abbandono; è un peccato che una location di questo genere non sia viva e ben frequentata come dovrebbe a tutte le ore del giorno. Fatte queste considerazioni, abbiamo incontrato il Comune, e da li, abbiamo sviluppato l’evento".

Il successo di Moodna Park è stato il banco di prova che ha fatto scattare la molla, puntando così su una zona della città facilmente fruibile per strutture e spazi: "Quando si parla di eventi all’aperto bisogna fare i conti con il meteo ed essere fortunati, crediamo però che Arkadia possa essere un’iniziativa importante ed un altro passo per dare luce ad un posto che tutti portano nel cuore per un motivo o per l’altro. Abbiamo immaginato i tre eventi di questo 2025 per le famiglie, i giovani e le persone di tutte le età, perché il Novi Sad deve essere una zona frequentata dai modenesi senza paura e con la gioia di chi viene per divertirsi per qualche ora". Il nome di Arkadia trae spunto da Novi Ark, che Basile spiega così: "Il portale verso Arkadia si apre là dove la memoria incontra la visione: il NoviArk. Un luogo simbolo di Modena, nato dal dialogo tra archeologia e contemporaneità, tra ciò che è stato e ciò che sarà. Qui, tra pietre antiche e linee moderne, prende forma una nuova dimensione, dove il tempo si piega all’immaginazione".

Con Arkadia si può aprire una nuova stagione laddove una volta c’era il Pavarotti&Friends e dove ora settimanalmente si tiene il mercato della domenica e del lunedì, oltre a tutte le manifestazioni di street food e similari. L’evento Arkadia si terrà il 13, 14 e 15 settembre, peraltro l’occasione per festeggiare il terzo compleanno di Spot Modena, fra i supporter e partner di Pietro Basile e Alessandro Orlandini. Sul pianeta Novi Sad probabilmente è arrivato il momento di una nuova vita. Il primo passo è stata la ruota panoramica, ma ben vengano altre iniziativa che tengano viva, accessibile e soprattutto sicura una delle aree più note della città di Modena. In questo 2025 il primo passo in tre atti, il prossimo anno una serie di eventi a coprire le quattro stagioni e poi strada facendo si valuterà, in base ai feedback della città, in che direzione andare con eventi ed idee e kermesse da dare in pasto ai modenesi.

