"Arletti dice che la città è ferma. Evidentemente non la conosce"

"L’apertura della campagna elettorale di Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia, parte con il piede sbagliato. Dire che Carpi è una città ferma vuol dirle non conoscerla". L’assessore Riccardo Righi, che in molti danno per possibile candidato sindaco per il centro sinistra, sulla sua pagina social ha ‘replicato’ all’intervista rilasciata dalla Arletti di Fd’I su Carpi. Righi elenca una serie di realtà del territorio: "Una nuova sede universitaria che porta studenti e know how per sostenere le imprese; una casa della salute e un care residence per sostenere il sistema del welfare locale; la previsione di un nuovo ospedale nel medio periodo; la nascita di due nuovi grandi parchi come la Cappuccina e l’Oltreferrovia; un nuovo Piano Urbanistico che guarda alla Carpi del futuro; oltre 60 milioni di euro di investimenti pubblici nel breve periodo per qualificare strade, edifici, e quartieri, oltre al centro storico; oltre 200 milioni di investimenti privati che hanno visto e stando vedendo nascere nuove attività economiche o crescerne altre. Siamo una città che continua a crescere in termini di abitanti, il che significa che la nostra città crea opportunità maggiori per realizzare i propri progetti di vita. Se la strategia della destra è disdegnare Carpi, facendo finta di non vederne le opportunità e il buono, creando solo un clima di sfiducia e paura, allora il principale problema sono loro. Non accetto di sentire da una forza politica in campo parole come ‘città che arranca e città in declino’, non è questo l’approccio di cui Carpi ha bisogno".

m.s.c.