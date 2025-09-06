Armani, il ricordo di Anna Molinari: "Un uomo davvero meraviglioso. Mi ha sempre aiutata e spronata"

Anche Carpi piange re Giorgio. Affettuoso e pieno di gratitudine è il ricordo della collega stilista Anna Molinari, fondatrice, negli anni Settanta, con il marito Giampaolo Tarabini della maison ‘Blumarine’. "Giorgio Armani è stato il vero re della moda, un uomo meraviglioso – afferma commossa Anna Molinari -. Siamo sempre stati legati da un rapporto di amicizia, di grande rispetto e di affetto sincero. Lui mi ha sempre aiutata e spronata a fare emergere il mio stile. Mi chiamava con affetto ‘piccolina’: io ero l’ultima nata fra i grandi, e ricordo che, quando facevamo le fotografie di gruppo, lui diceva ‘Anna stai davanti perché tu sei la più piccolina, e così io ero sempre in prima fila, grazie a lui!".

La signora Molinari oggi sarà a Milano per rendergli omaggio nella camera ardente allestita all’Armani Teatro di via Bergognone: "Gli porterò delle rose, gialle, le mie preferite, e gli darò il mio ultimo saluto dicendogli ‘Ciao Giorgio grazie per tutta la gentilezza e l’amore che mi hai dato quando eravamo insieme a combattere e a lottare per il nostro mondo’. Era un uomo di una correttezza e di una eleganza impareggiabili, come tutti i suoi capi, il vero ‘signore della moda italiana’ come veniva anche chiamato, il primo di noi tutti, che lo abbiamo sempre ammirato". L’auspicio di Anna ora è che "qualcuno dei suoi eredi possa portare avanti la sua grande eredità artistica. Silvana e Roberta, figlie del fratello, in azienda hanno sempre avuto un ruolo di spicco, come la sorella Rosanna. Avranno sicuramente assorbito la sua eleganza e sapranno portare in alto il suo nome".

Anche un altro carpigiano, il fotografo di fama internazionale Luciano Pergreffi, ha un ricordo molto affettuoso di Armani: "Ho avuto l’onore e il privilegio di collaborare con Giorgio Armani dal 2011 al 2014 per la realizzazione delle campagne pubblicitarie della linea ‘Armani Junior’. È stata un’esperienza straordinaria, che mi ha fatto percepire fin da subito la grandezza e la visione di uno stilista unico. Questa consapevolezza si rifletteva nell’organizzazione meticolosa di ogni fase dello shooting. Una delle fasi più delicate era quella del casting, organizzato a livello internazionale: venivano attentamente analizzati i book fotografici dei modelli, selezionati da me insieme al direttore artistico, prima di essere sottoposti all’approvazione del signor Armani. Solo dopo il suo assenso procedevamo con i provini in presenza e la scelta finale dei volti da utilizzare per la campagna".

"Aver avuto l’onore di essere citato ufficialmente come fotografo responsabile della realizzazione della campagna Armani ha rappresentato per me una profonda soddisfazione professionale – prosegue Pergreffi -. Lavorare per Giorgio Armani – conclude il fotografo carpigiano - ha rappresentato per me un momento di grande crescita professionale, ma anche umana, grazie all’attenzione e alla sensibilità con cui venivano valorizzati tutti i collaboratori".