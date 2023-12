Armato di coltello minaccia la moglie

Quando si è accorto che stava chiedendo aiuto all’operatore del "1522", il numero antiviolenza e antistalking, ha afferrato un coltello e l’ha minacciata di morte. La donna è riuscita a mettersi in salvo solo grazie alla vicina di casa, che le ha aperto la porta e fornito riparo, permettendole così di denunciare le violenze subite.

Sono tantissimi i casi di maltrattamenti segnalati di recente nella nostra provincia. Il 23 dicembre la misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa coniugale è scattata nei confronti di un uomo di 67 anni.

Ad eseguirla sono stati i carabinieri di Sassuolo, intervenuti lo scorso 13 dicembre: la vittima si era appunto rifugiata dalla vicina dopo che il marito l’aveva colpita alla testa con il manico di una scopa.

Una volta arrivati i militari, la vittima ha spiegato loro che poco prima il marito l’aveva aggredita fisicamente e minacciata con un coltello. Per non farla allontanare da casa, le aveva inoltre sottratto il telefono cellulare e le chiavi dell’auto. Vessazioni che duravano da tempo, tanto che la donna veniva quotidianamente denigrata, insultata, aggredita con strattoni, mani al collo e ceffoni davanti ai figli, anche per futili motivi.

La procura ha chiesto al Gip la misura cautelare subito emessa nei confronti dell’indagato, che non potrà avvicinarsi oltre i 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima.

La misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è scattata il 22 dicembre anche nei confronti di un 57enne, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ex coniuge.

Infatti, sin dall’inizio dell’anno, ovvero dopo la separazione, secondo le indagini, lo stesso aveva iniziato a perseguitare la ex con pedinamenti e controlli.

L’indagato aveva iniziato a presentarsi nei luoghi frequentati dalla donna bloccandola per strada, offendendola e generando nella stessa ansia e terrore tanto da costringerla a cambiare stile di vita. La situazione è degenerata quando il 57enne ha preso a calci la bicicletta su cui si trovava la vittima, facendola cadere a terra e procurandole lesioni. Da qui l’emissione della misura cautelare nei suoi confronti da parte del gip.

Valentina Reggiani