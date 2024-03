"Arnia, recuperiamo cibo per 500 famiglie del distretto"

Lo spreco alimentare colpisce ognuno di noi. Più di un terzo del cibo prodotto in tutto il mondo viene buttato via. In Italia, secondo i dati del Wwf, un cittadino getta nella spazzatura in media 300 euro di cibo l’anno. Con l’obiettivo di non sprecare tali avanzi, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha sostenuto e promosso il progetto ‘Arnia, la Dispensa del distretto’: un hub logistico distrettuale, gestito dall’emporio sociale Il Melograno, che fungerà da luogo unico di raccolta delle eccedenze alimentari recuperate sul territorio. Il cibo accumulato sarà redistribuito equamente tra i Comuni. La sede provvisoria (che verrà presto trasferita a Fiorano, nel capannone confiscato alla criminalità organizzata), inaugurata ieri mattina, è situata in via Adige 1 a Sassuolo.

"La realtà che apre – commenta Luigi Zironi, presidente dell’Unione e sindaco di Maranello – rappresenta un’ulteriore risorsa per tutte le organizzazioni, in rete tra loro e con le istituzioni, per dare un aiuto primario e fondamentale alle persone che sono in difficoltà. Credo che in ‘Arnia’ ci sia un duplice servizio che viene creato: il recupero di generi e il sostegno alle fasce più fragili".

"Un progetto come questo serviva moltissimo – aggiunge Piera Cavazzoni, presidente dell’associazione Il Melograno –, lo spreco alimentare è una piaga sociale del nostro Paese. Noi raccogliamo 60mila tonnellate di alimenti che diversamente sarebbero stati rifiuti, combattendo anche l’inquinamento. Parliamo di prodotti non scaduti, prodotti freschi che possono raggiungere le tavole di 500 famiglie del Distretto".

Gabriele Arcuri