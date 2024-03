Arpa e mandolino protagonisti. Omaggio al cinema e i cori di Bach

Si apre un weekend ricchissimo di appuntamenti musicali: vediamoli nel nostro panorama. La giovanissima mandolinista sorrentina Rebecca Della Ragione (che lo scorso anno si è classificata al terzo posto del concorso internazionale organizzato dall’Ensemble Mandolinistico Estense) sarà protagonista del nuovo concerto della rassegna "Protagonista il mandolino", oggi alle 18 all’auditorium della corale Rossini in via Livio Borri 30. Dotata di grande abilità e virtuosismo, nel recital esplorerà tutte le sfumature del suo strumento, viaggiando con gusto dal barocco al contemporaneo. Saranno emozioni sulle corde anche quelle che ci regalerà l’arpista Morgana Rudan con le sue "Fantasie pizzicate", stasera alle 21 nella chiesa di San Benedetto (piazzetta Dossetti), in un concerto di beneficenza a favore della Lega Antivivisezione: modenese, è fra le più brillanti allieve del maestro Davide Burani. Vincitrice di concorsi sia in ambito solistico che cameristico, Morgana Rudan ha collaborato con orchestre internazionali, sotto la direzione di maestri di fama, fra cui Dennis Russell Davies, Alpesh Chauhan e Roberto Abbado. Un dialogo fra cinema e musica con il pianista Roberto Turrin, sempre stasera alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 1420/2, per la rassegna "Concerti d’oggi" degli Amici della musica. Il progetto "Piano music & movies" propone una scelta di pagine che hanno uno strettissimo legame con il mondo e le suggestioni del cinema: dall’ "Album di Madame Bovary" di Milhaud, nella trascrizione della colonna sonora per il film di Jean Renoir, fino alle musiche composte da Nino Rota per il "Casanova" di Fellini, passando per i brani che Mario Castelnuovo - Tedesco ha dedicato ad alcune figure iconiche del divismo hollywoodiano, come Greta Garbo, Marlene Dietrich e Shirley Temple, e a due personaggi come Charlot e Mickey Mouse.

E veniamo a due appuntamenti per la domenica. Presso la chiesa del Voto, in via Emilia centro, domani alle 17 si concluderà la rassegna "MusicAlVoto" di Quaresima. Il professor Tarcisio Balco, docente al Conservatorio Vecchi Tonelli, condurrà una guida all’ascolto della "Passione secondo Giovanni" di Bach che i cori di Modena Musica Sacra eseguiranno nel prossimo fine settimana. Verrà offerta al pubblico un’analisi approfondita del capolavoro bachiano nel 300º anniversario dalla sua prima esecuzione, avvenuta il 7 aprile 1724 a Lipsia. Durante l’evento, il soprano Maria Francesca Rossi e il contralto Erica Rompianesi, sotto la direzione del maestro Daniele Bononcini, eseguiranno alcune arie della Passione bachiana. Sempre domani pomeriggio alle 17 il teatro Facchini di Medolla ospiterà il Quintetto PentAccordion, composto da Alessandro Ambrosi, Roberto Caberlotto, Gianni Fassetta, Gilberto Meneghin e Nicola Milan, tutti fisarmonicisti di chiara fama. Il loro concerto "Di scena e di danza..." vedrà l’alternarsi di diverse trascrizioni celebri per fisarmonica con brani scritti per il quintetto: partendo da alcune danze del primo romanticismo, saranno presentate anche composizioni di Piazzolla, Battiston e dello stesso Roberto Caberlotto.

Stefano Marchetti