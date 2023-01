Arpae: "Cpc, nessun allarme"

Arpae Emilia-Romagna, interviene spiegando che la situazione riguardo alla ditta Cpc group di Modena è assolutamente tranquilla. L’ente pubblico interviene all’indomani delle richieste di attenzione - e qualche accusa - dell’associazione modenese ’Modna as pol fer’. I suoi animatori, Sabina Piccinini e Nino d’Eugenio, sabato avevano infatti sollevato perplessità vista la vicinanza di Cpc alle scuole Anna Frank nel quartiere Sacca. Ma Arpae in una nota smentisce spiegando che "non c’è alcun allarme per l’ambiente né tantomeno per gli alunni". "Contrariamente a quanto detto Cpc Group, come tutte le altre aziende dello stesso settore, è sottoposta ai controlli previsti con il rilascio delle Autorizzazioni uniche ambientali, di cui la stessa Cpc è in possesso per ciascuno dei siti produttivi di Modena in via del Tirassegno, via delle Suore, via Sant’Anna. L’azienda è fornita dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera previsti dalla normativa sulla base dei criteri tecnici regionali e valutati nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni stesse. Queste prevedono il rispetto di numerosi parametri, a seconda delle diverse fasi dell’attività produttiva, verificati tramite autocontrolli periodici, come prevede la legge". L’associazione parlava anche di mancati controlli: "Il mezzo mobile per la misura della qualità dell’aria - continua Arpae - non è stato utilizzato nell’area, ma va specificato che queste campagne di monitoraggio non sono direttamente correlate con eventuali problemi di odori. Sulla base delle caratteristiche delle emissioni che sono state autorizzate, non si è ritenuto al momento necessario il monitoraggio. Arpae in questi anni ha ricevuto una sola segnalazione per odori molesti in zona".

s.l.