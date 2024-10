Arredi e ciclabili, ecco il Parco delle Meraviglie

Bastiglia ora ha il suo "Parco delle Meraviglie". Questo polmone verde sorge in un’area attigua a Piazza Tintori ed è stato inaugurato nei giorni scorsi. Nuove pavimentazioni e nuovi arredi e giochi, arbusti colorati e specie aromatiche all’insegna della biodiversità, ma anche un’area sgambamento cani con ingresso pavimentato per persone con disabilità, caratterizzano gli elementi di questo incisivo intervento di riqualificazione, accogliente ed inclusivo. Esteso su una superficie di 4.200 metri quadrati, circa 1.000 dei quali riservati allo sgambamento cani, sorge in una zona divenuta centrale con i collegamenti pedonali verso la scuola e il paese e verso la pista ciclabile per Modena. L’intervento, realizzato col sostegno della Fondazione di Modena, che ha contribuito con 45mila euro, prevede anche l’avvio di un ciclo di attività a tema ambientale della durata di due anni, con iniziative rivolte a tutti, ma in particolare a bambini e persone con disabilità. Il progetto, che per la parte relativa alla riqualificazione è costato 107.000 euro, è stato reso possibile dalla partecipazione al bando "Verde Comune 2023", della Regione Emilia-Romagna nel "Programma di ambito territoriale sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità" e integrato con risorse proprie dal Comune di Bastiglia. I lavori, avviati in aprile e conclusi a settembre 2024, hanno incluso, oltre alla realizzazione dell’area sgambamento cani, l’inserimento di una fontanella di acqua potabile, cestini per la raccolta delle deiezioni animali e l’aggiunta di nuove panchine, qui come nel resto del parco. A queste novità, si è accompagnato anche l’allestimento di un’area con tavoli e sedute adatta a laboratori o attività didattiche, il superamento delle barriere architettoniche presenti e la creazione di una zona giochi inclusiva con pavimentazione antitrauma. Il verde esistente, poi, è stato ulteriormente valorizzato grazie all’inserimento di arbusti colorati e specie aromatiche varie. "La forza di questo piccolo grande progetto, di cui siamo molto orgogliosi come amministrazione, – dichiara la sindaca Francesca Silvestri – è stata quella di aver coinvolto soggetti diversi che, ciascuno con il suo ruolo, hanno tutti a cuore il nostro territorio. Poter contare su un luogo accogliente, inclusivo e più accessibile per tutti, è un valore aggiunto per l’intera comunità. Il Parco delle Meraviglie si caratterizza ora, e progressivamente sempre di più, anche come uno spazio ricco di biodiversità per ricordarci, semmai ce ne fosse bisogno, l’importanza crescente che l’ambiente e il verde rivestono".

Alberto Greco