Minacce con coltelli e pugni: arrestata la baby gang che rapinava ragazzini a Modena

Modena, 8 gennaio 2025 – Una banda composta da cinque ragazzini, cinque studenti che per smania di potere e pochi spiccioli rapinavano e terrorizzavano coetanei. Il fenomeno aveva destato un certo allarme sociale in città ma gli agenti della squadra mobile, diretta da Mario Paternoster insieme ai colleghi dell’arma e della polizia locale grazie ad una indagine celere sono riusciti a sgominare il gruppo.

Ieri mattina infatti personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Modena coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna, ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso quel Tribunale nei confronti di 5 persone gravemente indiziate (di età compresa tra i 14 e i 17 anni) a vario titolo dei reati di rapina aggravata e lesioni in danno di giovani ragazzi nel periodo compreso tra il 28 ottobre ed il 19 novembre. Già a novembre la squadra mobile insieme ai carabinieri e agli agenti della locale aveva chiuso il cerchio, individuando gli autori dei reati grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze coraggiose delle vittime.

Teatro delle rapine la stazione delle autocorriere ma anche l’esterno di alcuni istituti scolastici. L'attività congiunta d'indagine ha permesso alla Procura della Repubblica di contestare 13 capi d'imputazione in ordine a 9 episodi delittuosi. Le condotte più gravi e tenute dai principali indagati spesso insieme o in maniera alternata, si sono quasi sempre sostanziate nell'avvicinare giovani ragazzi con scuse banali o in orario notturno nel centro città o all'uscita delle scuole nei pressi delle stazioni di autobus e treni, in taluni casi minacciandoli con coltelli per poi, immediatamente dopo, accerchiarli e iniziare a colpirli violentemente con pugni e calci. Alcune delle vittime recatesi presso i nosocomi riportavano prognosi anche di 10 giorni. Quattro minori sono stati raggiunti dalla misura del collocamento in comunità, per uno è invece della permanenza domiciliare.