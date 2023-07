Arrestata per estorsione Lo adesca sul sito di incontri e poi pretende denaro

Doveva essere l’incontro che gli cambiava la vita. La donna però si è rivelata una prostituta che ha estorto denaro alla vittima. Alla fine lei è stata arrestata e ora ha l’obbligo di non uscire dal suo comune di residenza.

Favola senza lieto fine per un giovane di Faenza che su un sito internet di incontri – non a pagamento – conosce una donna che dice di essere dominicana. I due chiacchierano a distanza e poi decidono di incontrarsi. L’uomo la va a prendere a Cento e trascorrono la serata in una bar a Sant’Agata bolognese. Qualcosa tuttavia nel faccia a faccia va storto. Il giovane si sente a disagio con la sconosciuta, forse nella realtà non coincide con quello che ha visto o letto sul sito di incontri: le chiede allora di poterla riaccompagnare a casa. A quel punto la donna (che in realtà era del Gambia non della repubblica Dominicana) gli chiede di portarla a Modena, per incontrare altri amici. Una volta in città lo fa fermare in un parcheggio e gli propone una prestazione a pagamento. Lui rifiuta, ma lei insiste. Pur di farsi dare dei soldi la ragazza dà in escandescenza: lo prende a schiaffi e poi gli danneggia l’auto a calci, tanto da rompere lo specchietto della vettura. Il ragazzo spaventato chiama i carabinieri che giunti sul posto identificano la donna e la portano in caserma.

Parte la denuncia per estorsione e scatta l’arresto, viene accusata anche di resistenza a pubblico ufficiale: in caserma ha continuato a dare in escandescenza e ha provato anche a mordere un militare. Nella colluttazione uno dei carabinieri coinvolto ha riportato la prognosi di cinque giorni. Processata per direttissima, la donna _ che ha precedenti per estorsione – è stata condannata all’obbligo di dimora a Cento.

Valentina Reggiani