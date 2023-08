Arrestata una 27enne a Vignola: ruba carta di credito e tenta prelievo

Quando sono passati nei pressi dello sportello bancomat, si sono resi subito conto che "qualcosa non andava". La giovane mostrava qualche difficoltà a digitare i codici e, ogni volta che prelevava, nascondeva i contanti nel reggiseno ma tentava pure di ‘sottrarsi’ alle telecamere. A seguito di un controllo i carabinieri di Vignola hanno trovato subito conferma ai propri sospetti: la ragazza aveva appena effettuato un prelievo con una carta rubata. E’ finita in manette con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito una 27enne fermata dai militari giovedì mattina a Vignola. La pattuglia era impegnata in un servizio di controllo del territorio quando, transitando davanti ad un istituto di credito, ha notato appunto la giovane intenta a prelevare denaro allo sportello bancomat. Ai militari non è passato inosservato il particolare che la ragazza, dopo averli visti avvicinare, in maniera repentina aveva tentato di nascondere il contante appena prelevato. I Carabinieri, dopo averla identificata, hanno infatti accertato come la carta utilizzata per il prelievo fosse in effetti intestata ad un’altra persona e come il documento fosse stato da poco rubato ad una signora intenta a fare la spesa in un vicino supermercato. La vittima, infatti, un’anziana del posto si era resa subito conto di come qualcuno le avesse rubato dal carrello la borsetta e nel frattempo si era presentata alla Tenenza di Vignola per formalizzare la denuncia di furto. In quell’arco di tempo la malvivente era già riuscita a prelevare 1500 euro in contanti. La somma è stata interamente restituita dai carabinieri alla vittima, che ha ringraziato i militari per la celerità di intervento. La giovane ladra, che certo non ha potuto negare l’evidenza, essendo in possesso delle carte della vittima, è stata arrestata e processata ieri mattina per direttissima.

v. r.