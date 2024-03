"Arrestati due 19enni tunisini a Castelfranco: spaccio di droga nel parco Ca Ranuzza"

Sorpresi dai carabinieri nel parco di ’Ca Ranuzza’ di Castelfranco mentre scavavano a mani nude nella terra per recuperare la droga. Arrestati sabato pomeriggio due 19enni di origini tunisine per spaccio e resistenza a Pubblico ufficiale. I militari, raccogliendo le segnalazioni dei residenti preoccupati, hanno attivato appostamenti. E in effetti i sospetti si sono rivelati fondati: uno dei due è stato inseguito e ha dato in in escandescenza, scalciando i militari. Recuperati 30 grammi di cocaina, altri piccoli involucri e due coltelli.