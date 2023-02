Arrestati i Bonnie e Clyde modenesi

Il loro volto è ormai noto in città: sono diversi i colpi messi a segno dai Bonnie e Clyde modenesi. La notte di San Geminiano, però, i fidanzati sono stati colti in flagranza mentre cercavano di ripulire l’ennesimo esercizio commerciale e sono stati arrestati. A beccare la coppia, lei ex bidella di 43 anni e lui da poco operatore in un’area di servizio di 47 anni sono stati gli agenti della volante.

Il tentato furto risale ll’1.30 del 31 gennaio scorso, ai danni del Glam Bar di via Emilia Ovest. Quando la coppia ha forzato la porta per entrare all’interno del locale subito è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenute tre pattuglie e gli agenti, poco dopo, sono riusciti ad intercettare i fidanzati mentre, incappucciati, cercavano di nascondersi tra le auto in sosta. Fermati, il 47enne è risultato in possesso di 150 euro in banconote e monete, mentre la donna custodiva all’interno del giubbotto un telefono cellulare, risultato essere di proprietà del titolare del bar. I due erano infatti riusciti ad entrare nel locale e ad appropriarsi dei soldi contenuti in cassa. Nel bar la coppia, ‘impegnata’ a darsi alla fuga aveva abbandonato poco prima anche un’asta di metallo e un guanto da lavoro destro, corrispondente al modello del guanto sinistro, trovato nelle tasche dell’uomo.

Gli agenti hanno immediatamente avvisato il titolare del locale, al quale è stata poi restituita la refurtiva. Ieri mattina, nel corso del processo per direttissima l’arresto della coppia è stato convalidato e per i due è stato disposto l’obbligo di firma. Il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. I due hanno spiegato di aver messo a segno il furto a causa di una situazione di indigenza.

v.r.