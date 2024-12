Arrestati i ladri della pizzeria, ma altre due spaccate a segno

Le indagini velocissime condotte dalla squadra mobile hanno portato all’arresto di due ladri, probabilmente seriali anche se gli accertamenti sono in corso.

A quanto pare, però, le bande in azione sul territorio sono parecchie. Domenica notte, infatti, ignoti hanno devastato altri due locali, spaccando le vetrate con un tombino. Il primo furto si è registrato al ristorante Brasiliano Ipanema di via Begarelli e, successivamente, forse la stessa banda ha svaligiato ‘Birrlandina’ di via Taglio.

"Stiamo quantificando i danni – spiegano i titolari di Ipanema – ma già solo quello della porta è ingente. Nel fondo cassa non c’erano grosse somme, circa ottanta euro, ma hanno strappato il cassetto e se lo sono portati via.

Non abbiamo telecamere: ce ne siamo accorti la mattina quando ci hanno avvisato i vicini locali. Sul posto sono accorsi subito gli agenti della volante e le indagini sono in corso".

Stessi ingenti danni, appunto, alla ‘Birrlandina’ che ieri, dopo una corsa contro il tempo, è riuscita comunque a riaprire. Venerdì notte due balordi hanno invece devastato il locale ’A tavola con Delia’ di via del Sagittario.

Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno però permesso poco dopo di arrestare i responsabili: due italiani di 42 e 38 anni accusati di furto aggravato in concorso. I due, dopo aver infranto il vetro della porta di ingresso con un tombino in ghisa, si erano introdotti nel locale asportando diversa merce, tra cui 3 bottiglie di vino, una di liquore, una borsa, 3 tablet e 50 euro contenuti nel registratore di cassa.

Sul posto sono appunto accorsi i poliziotti che, che grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno riconosciuto uno dei due uomini, il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato poi rintracciato nella propria abitazione insieme al complice. Qui gli agenti hanno rinvenuto tutta la merce asportata dal ristorante e per i due sono scattate le manette.

All’interno del locale gli agenti della scientifica hanno anche isolato alcune tracce ematiche verosimilmente lasciate dai ladri dopo essersi tagliati nell’infrangere la vetrata di ingresso. Ieri mattina, all’esito della direttissima il giudice ha disposto nei confronti del 42enne la misura cautelare ai domiciliari e all’altro indagato il divieto di dimora a Modena.

