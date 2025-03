Arrestati tre pusher in zona Madonnina

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato due cittadini tunisini di 25 anni e un libico di 22 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. L’altra notte, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio in zona Madonnina, nel transitare in via Emilia Ovest, ha notato un’auto provenire dal senso di marcia opposto, che incrociando la Polizia ha svoltato repentinamente in un’area di parcheggio per eludere un eventuale controllo. Gli occupanti sono scesi dal veicolo, lasciando le chiavi dentro e le portiere aperte, fuggendo. Gli agenti sono riusciti a bloccarli. Nella loro disponibilità sono state rinvenute 8 dosi di cocaina, un blocco di hashish, insieme a 3mila euro.