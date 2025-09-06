Arrestato per furto, ci riprova. Ladro recidivo finisce in carcere

Finisce nei guai un 41enne originario della provincia di Prato e domiciliato nel comprensorio, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Stazione Carabinieri di Fiorano Modenese. Ebbene, ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dal Tribunale di Modena nei suoi confronti della Procura, spiccata a seguito di due episodi che hanno accertato la reiterazione di condotte illecite a breve distanza l’una dall’altra.

Il primo episodio risale al 25 luglio, quando l’uomo venne arrestato in flagranza di reato per rapina impropria, dopo essersi impossessato di alcuni generi alimentari all’interno di un ipermercato di Fiorano. Nella fuga aveva causato lievi lesioni ai tre dipendenti che avevano cercato di trattenerlo e, a seguito dell’arresto, era stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.

Il secondo episodio è del 23 agosto: siamo in un supermercato di Sassuolo e l’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, aveva tentato di allontanarsi con merce non pagata, ma durante la fuga ha perso i documenti, tra cui la carta d’identità, circostanza che ne ha facilitato l’identificazione. Sulla base delle segnalazioni la Procura di Modena ha chiesto l’aggravamento della originaria misura cautelare con quella della custodia in carcere. L’uomo, rintracciato ieri mattina a Fiorano, è stato associato alla Casa Circondariale di Modena.