Arrestato rapinatore

La Polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 39 anni, gravemente indiziato per una rapina aggravata. I fatti risalgono al 2 dicembre 2022 quando l’indagato, travisato da mascherina chirurgica e cappellino, si era introdotto all’interno di una profumeria e, sotto la minaccia di una pistola, aveva intimato alla commessa di aprire la cassa e di consegnargli il denaro – 430 euro –, per poi darsi alla fuga.

L’indagine ha permesso, anche grazie ai riscontri ottenuti dall’analisi delle immagini delle telecamere e dei tabulati telefonici, di ricostruire la dinamica dei fatti e di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, un pendolare del crimine. Sono stati fatti anche pedinamenti, mesi di indagini per documentare le prove.