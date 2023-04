Arrestato spacciatore con hashish e cocaina

I carabinieri hanno effettuato una serie di controlli al parco XXII Aprile. Qui un equipaggio del nucleo operativo e radiomobile ha fermato un 26enne, che si è opposto al controllo, facendo resistenza e cercando di divincolarsi dai militari. Il giovane, dopo le operazioni di identificazione è stato denunciato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Successivamente è stato fermato un 33enne, che all’esito della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 86 grammi di hashish, poco più di 3 grammi di cocaina e la somma di 1.050 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e anche arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Modena, sempre per droga. I controlli straordinari, pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, proseguiranno anche nei prossimi giorni.