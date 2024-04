Arresto violento, Idrissa ha sporto denuncia: "Chiede giustizia e scuse"

"Nessuna intenzione ‘bellicosa’: il mio assistito chiede solo giustizia e delle scuse: non oppose alcuna resistenza e i video lo dimostrano". Il giovane guineano Idrissa Diallo, attraverso il proprio legale Barbara Bettelli (insieme nella foto) ha presentato formale denuncia nei giorni scorsi, con l’ipotesi di reato di lesioni, contro i carabinieri che lo avrebbero picchiato durante un controllo lo scorso marzo in Largo Garibaldi. Parliamo della vicenda venuta alla luce a seguito del video diffuso sui social, che riprendeva un carabiniere mentre prendeva a pugni il 23enne, nel tentativo di farlo salire sul mezzo di servizio. Il ragazzo era stato arrestato per resistenza e danneggiamento ma, in sede di convalida, aveva spiegato davanti al giudice di essere stato picchiato dai militari, non avendo con sè i documenti da poter esibire. Ieri, nel corso dell’udienza che lo vedeva imputato appunto per resistenza, il legale che lo assiste ha chiesto il rito abbreviato e il processo è stato fissato per il prossimo sei giugno. "Il pubblico ministero ha fatto inserire nel fascicolo i risultati delle indagini fatte dalla questura, tra cui la visione complessiva del video sia in relazione al procedimento contro il mio assistito, sia in relazione all’altro procedimento aperto, per il quale è già stato sentito – sottolinea l’avvocato Bettelli –. Non ci sono zone d’ombra: la vicenda è chiara. Ho sostenuto in aula come non ci sia stata resistenza giuridicamente rilevante da parte del mio cliente. In tutti i video, perchè ce ne sono altri, tra cui quello dell’autobus, non si vede alcun tipo di violenza attiva commessa dal mio assistito: non si difende nemmeno, quindi sostengo l’insussistenza del fatto". Il legale del giovane sottolinea poi come sia stata presentata denuncia: "Ci sono due certificati medici a due giorni di distanza perchè ha avuto un problema successivo alla gamba. La querela è stata fatta per lesioni e non per altri reati: è suo diritto – sottolinea l’avvocato Bettelli – un minimo di risarcimento e delle scuse. Non c’è intenzione bellicosa e non sono stati inseriti in querela reati procedibili d’ufficio. Ho avuto copia solo di pochi atti. Ci sono testimonianze di persone che su Facebook hanno detto di aver visto delle cose quel giorno, poi in realtà in questura hanno ritrattato".

La procura, lo ricordiamo, ha aperto un fascicolo sull’episodio ma le indagini, da parte della squadra Mobile, sono ancora in corso. Nel frattempo i militari sono stati trasferiti in altre sedi e ad altri incarichi.

v.r.