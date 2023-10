Arriva ’È cultura’, Banco Bpm apre le sale di Palazzo Carandini

Banco Bpm apre al pubblico Palazzo Carandini con un calendario ricco di eventi da oggi a sabato 14 ottobre nell’ambito della prima edizione di ’E’ Cultura!, la manifestazione promossa da Abi e Acri con la collaborazione di Feduf. Per tutta la giornata di oggi Banco Bpm aprirà Palazzo Carandini alle visite guidate. Il palazzo, che fu dimora della famiglia Carandini e nei cui pressi sorgeva un tempo l’anfiteatro romano di Modena, sorge in un’isola urbana del centro della città. L’edificio conserva al suo interno numerosi quadri, tra cui un dipinto seicentesco di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, ’Cristo e la Samaritana al pozzo’, e nella sala dei ritratti una ricca collezione di ritratti di esponenti della famiglia Carandini e degli Este. Molti arredi sono originali. Spiccano gli specchi veneziani, i marmi di Carrara e i camini rivestiti con ceramiche di Sassuolo. Oltre alle visite guidate, sarà possibile partecipare a una serie di iniziative aperte al pubblico (ingresso libero fino ad esaurimento posti) legate al mondo della cultura, del benessere, della prevenzione, dell’educazione finanziaria e della solidarietà. Tra queste, lunedì alle 17.30 ’Storia di un restauro’ un interessante dietro le quinte con i restauratori di alcune opere della collezione Banco Bpm; lunedì 9 alle 18.30 ’Guida alla scoperta della biblioteca Carandini’, un patrimonio di 1500 volumi datati tra il XVI e il XIX secolo; martedì 10 alle ore 18.30 incontro con FrancescoMessori autore del libro ’Mi chiamano Messi’, la storia di Francesco, calciatore con una gamba sola; martedì 10 e giovedì 12 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 ’Brics4kids’ con educatori che attraverso il gioco dei Lego affronteranno con i bambini le tematiche di sostenibilità.

Anche palazzo Montecuccoli degli Erri, sede di Fondazione di Modena, apre le sue porte alla città con visite guidate per adulti e per famiglie con bambine e bambini a partire dai 6 anni. Fondazione di Modena per l’occasione propone sei appuntamenti: si comincia oggi alle 11 con una visita guidata al palazzo settecentesco dedicata agli adulti, mentre alle ore 16,30 l’appuntamento è per le famiglie con bambini. Le visite si ripetono anche domenica alle 11 per adulti e alle 16,30 per i più piccoli. Sabato 14, stessi orari, un focus sulla collezione di fotografia. Si partirà da SpazioF (Via Emilia Est 283C), porta di ingresso della Fondazione, dove i partecipanti verranno accolti prima di accedere ai locali storici attraverso la corte interna. Durante le diverse tappe dei percorsi dedicati al pubblico adulto sarà possibile ammirare sculture e dipinti di artisti modenesi per nascita e formazione, tra cui i noti Giuseppe Graziosi, Francesco Stringa e Adeodato Malatesta.