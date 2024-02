Arriva il Brazzaville, è già un dentro-fuori

Dove eravamo rimasti? A venerdi scorso, quando l’under 18 di Francesco Pedone, pareggiando con la Lucchese, si classificava oltre che primo nel suo girone anche secondo del Gruppo A, accedendo alla fase a eliminazione diretta del prestigioso Torneo di Viareggio, che i neroverdi hanno peraltro vinto anche l’anno scorso e più in generale tre volte negli ultimi 5 anni. Oggi si torna in campo, e o la va o la spacca, nel senso che non è più permesso sbagliare e in caso di parità sono i rigori a dire chi va avanti. Si gioca a Capezzano Pianore, in provincia di Lucca, alle 15 e gli avversari della squadra di Pedone sono gli africani del Centre Nationale Brazzaville, ammessi agli ottavi come miglior terza dopo i 4 punti raccolti nel girone 5 che condividevano con Torino, Rukh L’viv e UYSS New York.