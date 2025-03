Arriva il nuovo medico di base. Festa per quattro frazioni : "Risultato molto importante"

Dopo un lungo periodo di mancanza del medico di base in zona, i residenti di Cognento, Cittanova, Baggiovara e Marzaglia possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ieri mattina è stato inaugurato un nuovo ambulatorio. La tanto attesa struttura, temporaneamente aperta all’ex punto iniezioni (accanto alla sala civica) in Largo Traeri 100, rappresenta un traguardo importante per i residenti. Tanti i cittadini presenti che hanno salutato il medico incaricato, la dottoressa Gaia Cappiello, pneumologa che ha lasciato l’azienda sanitaria e poi il Policlinico, dopo anni di esperienza, per diventare medico di base.

All’inaugurazione era presente tra gli altri Francesca Maletti, vice sindaca e assessora alla sanità del Comune: "L’aspettativa per l’apertura dell’ambulatorio è molto alta, l’alta partecipazione dei cittadini lo dimostra. I medici di Medicina generale sono i primi responsabili della nostra salute".

La mancanza di un facile accesso al medico di base era una preoccupazione per i residenti. I lunghi tempi di percorrenza verso ambulatori distanti rappresentavano un ostacolo considerevole per molti, in particolare per gli anziani e le persone con mobilità ridotta. Questo nuovo ambulatorio offre una soluzione locale tanto necessaria, con servizi di assistenza primaria a portata di mano. Il punto medico era necessario perché ormai da tempo una zona molto vasta ne era completamente sprovvista. È un esempio di come l’intervento del Comune nel reperimento dei locali possa sopperire alle difficoltà a individuare nuovi punti medici "Siamo orgogliosi come circolo Pd di Cognento e Baggiovara – ha detto il segretario Ennio Cottafavi – per aver conseguito questo importantissimo risultato per la comunità e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto aiutato e pazientato".