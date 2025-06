Arriva il ritmo degli UB40 . Si ritorna agli anni Ottanta

Il leggendario gruppo reggae UB40, con la voce storica di Ali Campbell, si esibirà in concerto stasera alle 21 a Modena in piazza Roma nelle ‘Notti Ducali’. 70 milioni di dischi venduti e più di cinquanta successi nelle classifiche del Regno Unito, gli UB40 feat. Ali Campbell riporteranno gli spettatori a quelle atmosfere pop-reggae senza tempo che li hanno resi, ancora oggi, indimenticabili. "Credo di avere la migliore band reggae del mondo - afferma Ali -. Sono tutti musicisti esperti, che hanno suonato in band professionali, e mi sento sempre sicuro con loro. Possiamo suonare nel Regno Unito, in Africa o in un’isola come le Fiji, e la gente sarà entusiasta. Gli ultimi anni sono stati difficili per molte persone. C’è molta oscurità nel mondo. Ho perso amici cari molto prima del tempo. Ma la vita va avanti e questo gruppo sembra lasciare una buona atmosfera ovunque suoniamo".

Per Ali, che ha iniziato una nuova era quando ha lasciato la formazione originale della band nel 2008, c’è decisamente abbondanza di materiale da cantare dal vivo. Uno spettacolo tipico comprende infatti cover di classici del reggae come ’Cherry oh baby’, ’Please don’t make me cry’, ’Kingston Town’, tutte tratte da ’Labour of love’, la celeberrima cover di ’Can’t help falling in love’ e brani originali più recenti. Ali Campbell è artisticamente nato come voce degli UB40, che ha lasciato nel 2008 dopo quasi trent’anni, per concentrarsi maggiormente sulla propria carriera solista. A distanza di poco, altri due fondatori hanno lasciato il gruppo: gli stessi però, nel 2014, si sono ritrovati come ‘nuovi’ UB40. E sempre con lo stesso nome (ma senza il marchio feat. Ali Campbell), e anzi proprio stasera, suoneranno al Festival Rock di Evreux, in Normandia.

Maria Silvia Cabri