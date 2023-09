Arriva la rassegna di arte ’diffusa’. Oltre 50 artisti lungo la via Emilia per abbracciare tutto il territorio

L’associazione culturale ’Ricognizioni sull’arte’ presenta ’Dell’umana dimensione. Arte e Visioni contemporanee lungo la Via Emilia’, rassegna d’arte contemporanea tesa alla promozione del lavoro di artisti noti o in via di affermazione, attraverso la valorizzazione dei territori, delle città e dei comuni legati alla via Emilia. Un progetto di rete che, per un intero anno, dal settembre 2023 al settembre 2024, coinvolgerà 54 artisti, 25 curatori e critici d’arte e numerosi musei, luoghi storici e di particolare pregio, gallerie e spazi privati nelle provincie di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Considerando la via Emilia non solo come un fondamentale asse viario, ma anche come una direttrice di scambio culturale, di sperimentazione e conoscenza, si punterà ad arricchire il sistema di scambio e conoscenza tra realtà cittadine e eccellenze vicinali, con particolare attenzione all’attività di scouting e alla ricerca di giovani talenti under 35, seguendo da vicino le principali cattedre delle Accademie di Belle Arti. Il progetto nasce dalla volontà di riportare l’uomo al centro dell’interesse artistico ed umanistico, attraverso l’analisi delle sue peculiarità. Centrale è il tema identitario, analizzato attraverso le tre principali dimensioni che caratterizzano l’essere umano: fisica, mentale, spirituale. Diverse forme espressive – pittura, scultura, disegno, fotografia, installazione e video – per una rassegna rivolta ad un pubblico ampio e di tutte le età, grazie anche al coinvolgimento degli istituti scolasti per le visite guidate. "I nostri territori, la nostra regione sono caratterizzati da una ampia proposta artistica e culturale che abbraccia tutte le manifestazioni che l’Arte ci mette a disposizione. Chi amministra ha l’onere e l’onore di mettere a disposizione di tutte le persone queste risorse e dare a tutti l’opportunità di goderne. Una finestra temporale molto ampia che, partendo da Piacenza a settembre 2023, passando per Reggio Emilia, Modena, Pavullo nel Frignano, Castelnuovo Rangone, Vignola, Bologna e Faenza, terminerà dopo un anno, abbracciando idealmente i luoghi dell’arte della nostra regione. Queste esposizioni ci danno la possibilità e il privilegio di ammirare le opere di artisti contemporanei riconosciuti a livello nazionale e internazionale, storicizzati o in via di affermazione. Un grandissimo ringraziamento alle tante persone che con impegno e competenza hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Il nostro invito è quello di visitare le mostre e di lasciarsi immergere nelle tre principali dimensioni che caratterizzano l’essere umano: quella fisica, quella emotiva e quella spirituale". "La scelta della via Emilia come linea direttrice dei luoghi della rassegna – spiega Alessandro Mescoli in rappresentanza del team curatoriale di Ricognizioni sull’arte – omaggia e valorizza il contributo che questa strada ha dato alla diffusione del pensiero creativo, alla ricerca artistica ed in senso più ampio alla nascita di un modello di scambio culturale che ancora oggi viene considerato miliare".