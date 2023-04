Arriva l’infermiere di comunità

Un punto di riferimento costante per i pazienti con patologie croniche e fragilità e per i loro famigliaricaregiver, che possono contare su una presa in carico globale, in risposta a bisogni di tipo assistenziale, sia sul versante sanitario che sociale. È questo, in estrema sintesi, il ruolo dell’Infermiere di comunità, una nuova figura professionale introdotta con il riordino dell’assistenza territoriale e che l’Azienda USL di Modena sta attivando su diverse aree del territorio provinciale. Tra questi, il comune di San Possidonio, dove l’altra sera il Punto di Infermieristica di comunità è stato presentato ai cittadini con un incontro pubblico molto partecipato: