Arriva lo chef Cannavacciuolo ’Cucine da incubo’ sbarca a Marano

La santa pazienza dello chef Antonino Cannavacciuolo dovrà vedersela questa volta con il diavolo, anzi con ’Il Diavoletto’, la trattoria di Marano protagonista della prossima puntata di ’Cucine da incubo’, il programma nel quale lo chef restituisce nuova vita a ristoranti ’disperati’.

Cannavacciuolo dunque sarà chiamato a nuova ’missione impossibile’: stasera in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW arriva un nuovo episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Questa settimana, lo chef tristellato corre in soccorso del ristorante ’Il Diavoletto’ e c’è da giurare che sarà un inferno. Per l’amatissimo Cannavacciuolo prosegue il giro tra le cucine peggiori d’Italia, ristoranti che, come servizio, stile e qualità del cibo, vengono bocciati dai loro clienti e che, schiacciati sotto liti, improvvisazione e cattiva gestione sembrano ormai destinati alla chiusura.

Dopo aver incontrato i gestori e il personale del ristorante, Antonino si siede a tavola e vive in prima persona l’esperienza del cliente: assaggia i piatti, valuta cibo e servizio, osserva il lavoro dei dipendenti e quindi, in base ai problemi emersi, dà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il suo è un approccio che va oltre la tecnica in cucina: cerca di capire chi ha di fronte e trovare la chiave giusto per riavviare il lavoro e la fortuna del locale.

Le mura del ristorante vengono quindi sottoposte a un make over totale che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, diventando più accogliente, funzionale e vivibile, a misura di cliente quando prima era diventato inavvicinabile.

In un ristorante che a giudicare dall’aspetto nulla avrà a che fare col precedente, lo staff sarà pronto a ricominciare e a riaprire le porte ai consumatori: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati.

Nelle prossime settimane, le avventure di Cucine da incubo con lo chef Cannavacciuolo protagonista saranno a Tropea (Vibo Valentia) e Pavia.