Arriva TransMedics. Oltre 50 assunzioni

TransMedics (foto, Waleed Hassanein, fondatore e CEO), azienda statunitense di tecnologie per il mantenimento e il monitoraggio degli organi destinati al trapianto, nota soprattutto per la perfusione portatile degli organi, ha annunciato l’apertura di uno stabilimento per lo sviluppo e produzione di dispositivi medici avanzati a Mirandola (Modena). Il centro d’eccellenza per servire prevalentemente l’attuale mercato statunitense; previste 50 assunzioni per la progettazione e altre per la produzione.