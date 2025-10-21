Arriva la ‘zona rossa’ a Modena: stazioni, Gramsci e parco XXII Aprile: controlli serrati

Modena, 22 ottobre 2025 – Nell’idea comune serviranno ad implementare la sicurezza in alcune macroaree ritenute a rischio, problematiche. Infatti nelle ‘zone’ sensibili indicate non potranno entrarvi soggetti ritenuti pericolosi o comunque con precedenti per svariati reati. Dopo Milano, Bologna, Napoli, Roma, Reggio e Firenze anche a Modena arrivano le ’zone rosse’. Anzi, la grande zona rossa, quelòla che abbraccia per capirci la stazione dei treni, delle corriere, la zona Tempio, il parco XXII Aprile e viale Gramsci, tutte aree spesso teatro di importanti episodi criminali.

A inizio anno, lo ricordiamo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva inviato ai prefetti una direttiva per sottolineare l’importanza di individuare, con apposite ordinanze, aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento. Lo strumento ha dato risultati positivi nelle città in cui è già stato Impiegato, garantendo maggior sicurezza urbana, che è poi l’obiettivo. Si attende ora la mappatura delle zone da parte della prefettura e le misure - in futuro - potrebbero essere applicate anche in altre aree. La misura è stata decisa e comunicata lunedì nel corso della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato il sindaco ed i vertici delle Forze dell’Ordine.

L’incontro è stato dedicato ad una valutazione dei risultati delle attività di polizia che hanno visto, durante il fine settimana, una rilevante intensificazione dei servizi nella zona del centro cittadino. Proprio per accrescere gli standard di prevenzione e repressione delle più diffuse forme di microcriminalità, si è convenuto di adottare, in determinate aree a maggior rischio, un apposito provvedimento che preveda il divieto di stazionamento ed il conseguente allontanamento dei soggetti segnalati per condotte penalmente rilevanti e che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti: le zone rosse appunto. Le aree in questione sono già state individuate, anche in base alle segnalazioni dei cittadini. Il provvedimento sarà emanato a breve dal Prefetto e durerà tre mesi al termine dei quali si procederà ad una valutazione dell’efficacia delle misure attivate.

“Stiamo andando verso una zona rossa che avrà ampio perimetro, che abbraccerà appunto l’autostazione delle corriere, la stazione dei treni e zona Tempio, via Gramsci e 22 aprile. Esattamente quattro delle zone che a inizio del mio mandato indicai tra le sei più problematiche – ha commentato il sindaco Massimo Mezzetti – Purtroppo abbiamo dovuto assistere ad altri episodi in questi mesi, nessuno sanguinoso come in passato ma che comunque richiede un’ulteriore attenzione. Speriamo che con questo provvedimento deciso dalla prefettura si possa rafforzare il controllo sulle aree indicate”. Mezzetti ha poi aggiunto: “Io non avevo pregiudizi verso la zona rossa , ma ne conosco anche i limiti: perché questo significa solo un’intensificazione alla possibilità di identificazione da parte delle forze dell’ordine. È ovvio che se qualcuno viene identificato e ritenuto responsabile di qualche reato, consegnato alla giustizia e rimesso in libertà dopo due ore perché non esiste la certezza della pena - dal momento che la normativa nazionale non ci da’ questa certezza - è ovvio che la situazione non cambierà di molto - aggiunge Mezzetti. Servirebbe che a livello nazionale si intervenisse non per inasprire le pene ma per renderle certe”.