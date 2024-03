Arrivano altre due panchine rosse

Unimore colloca altre due panchine rosse (in totale quindi diventano 4) in due sedi universitarie (in Sant’Eufemia e al campus San Lazzaro di Reggio Emilia), rimarcando il suo impegno di sensibilizzazione contro la violenza di genere, un impegno presente anche nel Piano di Eguaglianza di genere. "E’ fondamentale ribadire quanto la lotta per la parità e contro ogni forma di violenza sia una responsabilità che deve vederci impegnati in maniera corale. – afferma il Rettore Carlo Adolfo Porro - Proseguiremo a lavorare per garantire che Unimore continui ad essere un luogo all’interno del quale tutte e tutti possano studiare, lavorare e crescere in un ambiente che valorizzi la diversità e combatta attivamente ogni forma di discriminazione".

"Riteniamo importante – afferma la Delegata alle Pari Opportunità Tindara Addabbo – aggiungere un altro segnale all’interno dell’Ateneo dell’impegno costante per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere".