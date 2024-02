Arrivano altri migranti . Il sindaco sbotta: "Governo irresponsabile. Non se ne può più"

Saranno prima trasportati a Ravenna per le visite mediche e successivamente arriveranno a Modena undici dei 134 migranti sbarcati ieri dalla Geo Barents di Medici Senza Frontiere, presso il Terminal Crociere di Porto Corsini, dove la nave è attraccata alle 7.30. Subito sono saliti a bordo i medici dell’Usmaf, il personale del 118 e della Croce rossa Italiana per le prime visite e personale della questura per gli adempimenti di rito.

Una volta visitati e identificati, il programma di trasferimento prevede che 71 migranti rimangano in Emilia Romagna. Parliamo di 62 adulti e 9 minori stranieri non accompagnati di cui 16 andranno a Bologna, 5 a Ferrara, 7 a Forlì Cesena, 11 nel nostro territorio, 6 a Parma, 5 a Piacenza, 8 a Reggio Emilia, 6 a Rimini e 7 a Ravenna. I migranti saranno accompagnati con pullman a Bologna per essere poi ripartiti tra le varie province interessate. Complessivamente sono 34 i minori di cui 15 non accompagnati, tanti i bambini tra cui due di 2 anni, uno di 4 e due di 6 anni. Ben 12 i nuclei familiari tutti siriani che rappresentano la maggioranza giunta a Ravenna (90).

Il sindaco Muzzarelli non ha negato come la tensione sia altissima: "Bisogna che il Governo eviti di continuare a mandare persone qui: la redistribuzione è fondamentale", ha detto. "Soprattutto ci devono essere le condizioni per garantire che queste persone non vengano scaricate al sindaco con una de-responsabilizzazione di livello nazionale: non se ne può più". Come noto il primo cittadino ha più volte alzato la voce nel recente passato, soprattutto a seguito dei continui arrivi, sul territorio di minori stranieri non accompagnati di cui la gestione diviene via via sempre più delicata e complessa. Dopo l’ennesima rissa tra minori tunisini all’interno di una comunità di accoglienza, a gennaio il primo cittadino aveva nuovamente ribadito "la totale mancanza di strumenti efficaci per assicurare accoglienza e inclusione dei ragazzi secondo gli obblighi di legge, oltre che garantire sicurezza agli ospiti e agli operatori" e- in quel contesto – aveva invocato risposte concrete a problemi che l’Amministrazione modenese solleva da oltre un anno".