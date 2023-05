Arrivano i vigilantes, furto sventato

Furto sventato, l’altra notte, in un’azienda di impianti industriali per la ceramica di Fiorano Modenese, in via Crociale. A sventare il colpo, che sarebbe stato sicuramente ingente, sono stati i vigilantes dell’agenzia La Patria, subito intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. In base a quanto emerso i malviventi, intorno alle 5 del mattino si erano introdotti nell’azienda nel tentativo di portare via rotoli di materiale elettrico, da piazzare poi sul mercato nero. All’arrivo delle guardie, però, i ladri si sono dati alla fuga a bordo di un furgone, lasciando a terra il bottino. Pare che i malviventi, con un muletto, stessero caricando i primi rotoli, poi abbandonati sul posto. Sono in corso accertamenti per risalire ai ladri.