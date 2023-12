Arrivano rinforzi in questura. Ventidue nuovi agenti in prova

Nuovi rinforzi di Polizia a Modena. Altri 22 agenti in prova, alcuni per potenziare l’organico e altri per sostituire colleghi in pensione, sono stati assegnati alla Questura da parte del dipartimento di Pubblica sicurezza del Viminale. Come previsto dal piano annuale ministeriale di incremento delle risorse umane, in particolare 13 agenti prenderanno servizio in Questura e gli altri in uffici periferici, dei quali tre al commissariato di Carpi, quattro al commissariato di Sassuolo e due al commissariato di Mirandola. I giovani agenti, fino all’8 febbraio saranno impegnati nella prima fase ‘pratica’ dopo i sei mesi di addestramento.